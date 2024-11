Ascolti tv, Fazio lo share fa gol (con Buffon), Report risale, ma Le Iene stravincono. Canale 5 con Doris... TOP E FLOP

Ascolti tv ieri 24 novembre 2024: Ennio Doris - C'è anche domani? Canale 5 ko contro Rai1

Canale 5 si piazza al vertice negli ascolti tv con il film Ennio Doris - C'è anche domani in prima tv. Il racconto della vita del fondatore di Mediolanum vale 2.404.000 telespettatori per il 13.97% di share. Rai1 risponde con Purché finisca bene - Una villa per due, che si ferma a 2.002.000 telespettatori (11.57%).

Ascolti tv, Fazio sopra al 10%, Report risale. Le Iene stravincono

Che tempo che fa sul Nove sfodera un serie di ospiti d'eccezione come Whoopi Goldberg, Alberto Matano e Gigi Buffon accompagnato da Ilaria D'Amico. La mossa sembra aver pagato dato che il programma sale a 1.981.000 spettatori per il 10.44% di share. Nella precedente puntata Fabio Fazio aveva ottenuto 1.770.000 spettatori (8.2%).

Report su Rai3 riprende a crescere a 1.481.000 spettatori (7.91%). La scorsa settimana Sigfrido Ranucci aveva interessato 1.243.000 spettatori (6.1%). Bene anche Le Iene su Italia 1 che risalgono a 1.391.000 telespettatori (11.24%). Nella precedente puntata la coppia Angioni-Gentili aveva raggiunto 1.323.000 spettatori (9.4%).

Ascolti tv, Brindisi su Rete 4 batte... Bianca Berlinguer

Zona Bianca su Rete 4 arriva a 677.000 telespettatori (4.92%). La scorsa domenica Bianca Berlinguer con E' sempre Cartabianca aveva chiuso con 512.000 spettatori (3.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 novembre 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 817.000 spettatori (3.97%), Noah su La7 con 281.000 telespettatori (1.73%), Ghostbusters: Legacy su TV8 con 288.000 telespettatori (1.72%).