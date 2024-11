Stefano De Martino in prima serata e torna la serie tv boom degli ascolti tv: Rai sferra l'attacco a Mediaset

Rai, Stefano De Martino tra Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile

La battaglia tra Rai e Mediaset resta il piatto forte degli ascolti tv. Da La7 (con i talk show di successo, Floris, Formigli, Gruber, senza dimenticare Mentana tra TgLa7-Maratone speciali e il ruggito di Cazzullo) al Nove (Fazio, Crozza, Amadeus - molto bene La Corrida - forti in prima serata), passando per Tv8 (GialappaShow, Alessandro Borghese, Champions League) sono sempre pronte a lanciare la sfida, ma il duello per lo 'scudetto' dell'Auditel è sempre quello tra Rai e Mediaset (con Canale 5 ovviamente in prima fila).

Il 2024 si sta andando a chiudere, ma già si guarda all'inizio del nuovo anno, che dovrebbe vedere viale Mazzini calare subito due assi importanti. Quali? Intanto il re degli ascolti tv di questo autunno, Stefano De Martino (con Affari tuoi nell'access prime time di Rai1), si prepara a tornare in prima serata con uno dei suoi programmi più amati: si tratta di 'Stasera tutto è possibile' che ha chiuso la scorsa stagione con una media dell’11,44% di share e 1 milione 832 mila su Rai2 (ascolti tv in crescita rispetto a quella precedente di 2,7% di share e di 350 mila telespettatori). Inutile dire che c'è grande attesa per rivederlo in prime time.

Rai 1, Mina Settembre 3 dopo L'Amica Geniale in prima serata

E attenti anche a un altro ritorno: la terza stagione di Mina Settembre. Se L'Amica Geniale sta facendo il suo dovere in queste settimane (sfida stravinta contro La Talpa di Diletta Leotta chiuso anzitempo), probabilmente già a gennaio (inizialmente si era ipotizzato febbraio) toccherà alla fiction con Serena Rossi tenere alta la bandiera di Rai1.

Quando? L'ipotesi è per la domenica sera, ma attenzione a un possibile collocazione di lunedì. Che cosa accadrà nel triangolo d’amore tra Mina, il ginecologo Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno) e il suo ex marito Claudio (Giorgio Pasotti)? Non resta che aspettare il 2025 per saperlo.