Talpa, ascolti flop e chiusura anticipata? Il Grande Fratello, Diletta Leotta e quel trasloco contro L'Amica Geniale di Rai1

La Talpa, ascolti tv flop: chiude prima su Canale 5?

L'avventura in prima serata per Diletta Leotta con La Talpa rischia di concludersi molto prima del tempo. L'indiscrezione rilanciata da Dagospia si basa sul crollo negli ascolti tv dell'ultima puntata del reality, "numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate su Canale 5", afferma Candela su Dagospia. Mediaset avrebbe quindi pensato di accorpare il finale del programma in una o forse due puntate.

Ascolti tv, La Talpa e il Grande Fratello: lo scambio di serata (e la sfida a L'Amica Geniale di Rai1) - La strategia di Mediaset

Ma torniamo un attimo ai numeri. La Talpa ha esordito martedì 5 novembre in modo più che discreto con 2.250.000 spettatori per il 14.04% di share. La settimana successiva, quando su Rai1 è tornata in onda la tanto attesa serie tv de L'Amica Geniale, è arrivato un cambio di programmazione da parte del Biscione: si è deciso di spostare Leotta al lunedì sera, posticipando invece l'appuntamento con il Grande Fratello al martedì. Un cambio di collocamento che si è fatto sentire anche negli ascolti per il reality.

Nella prima puntata dopo il cambio di palinsesto (la seconda in programmazione) Diletta Leotta ha raggiunto 1.917.000 spettatori per il 12.5% di share nonostante la concorrenza de L'Amica Geniale, che tornata su Rai1 aveva incollato al video 3.682.000 spettatori pari al 21.1% di share. La fiction ispirata all'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante, però, ha un pubblico altamente fidelizzato, che ha indirettamente causato, tra gli altri, anche il crollo de La Talpa.

Nella terza puntata poi la trasmissione presentata da Diletta Leotta ha dovuto accontentarsi di 1.572.000 spettatori per il 10.6% di share. Insomma, dati alla mano, il cambio di programmazione da parte di Mediaset non ha aiutato La Talpa.

Ascolti tv, La Talpa a picco (ma anche il Grande Fratello scende)

E il Grande Fratello? I numeri di martedì 19 novembre recitano 1.987.000 spettatori con uno share del 15.4%. In chiaro calo sulla settimana precedente (il 12/11) quando il Gf aveva totalizzato 2.313.000 telespettatori e il 17,89% (mentre lunedì 4 aveva convinto 2.313.000 telespettatori con il 17,89%).