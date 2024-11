Ascolti tv, il ruggito di Cazzullo: cosi La7 di Urbano Cairo vola con la cultura in prima serata. Che numeri

Ascolti tv, Cazzullo lancia il mercoledì sera di La7

Il mercoledì di LA7 si dimostra vincente in prima serata. La rete dei talk show, nel mezzo della settimana tra DiMartedì con Giovanni Floris e Piazzapulita di Corrado Formigli programma la serata della cultura - dai tempi dell'indimenticabile Atlantide di Andrea Purgatori - e la scommessa riscuote successo sul campo degli ascolti tv. Fermandoci ai dati più freschi, di mercoledì 20 novembre 2024 'Una giornata particolare' di Aldo Cazzullo vola sopra il 7,5% share toccando il 7,63% con 1,320 milioni di spettatori che hanno seguito 'Le ultime ore di Pompei'. Non male in una serata che vedeva l'atteso debutto di Silvia Toffanin con This is me, Chi l'ha visto, la Corrida di Amadeus e non solo (qui tutti i risultati di ieri) e picco stagionale.

Ma il trend del programma di La7 funziona dall'inizio di questa stagione e il muro del 7% ad esempio era già stato ampiamente superato il 9 ottobre 2024 con 'Hitler e Mussolini, il viaggio del Fuhrer in Italia' che aveva portato La7 al 7,32% a 1,2 milioni di spettatori. E così anche il 23 ottobre con la puntata 'Caterina De Medici complotto a Parigi' che aveva guadagnato il 7,23% a 1,217 mln.

Ascolti tv, Aldo Cazzullo e Una giornata particolare: i numeri della prima serata di La7

9.10.24 Una giornata particolare HITLER E MUSSOLINI IL VIAGGIO DEL FUHRER IN ITALIA 7.32% 1,199,514

16.10.24 Una giornata particolare - LE CINQUE GIORNATE DI MILANO 6.43% 1,046,476

23.10.24 Una giornata particolare - CATERINA DE' MEDICI COMPLOTTO A PARIGI 7.23% 1,217,180

30.10.24 Una giornata particolare - PIER PAOLO PASOLINI L'ULTIMA NOTTE 6.11% 982,555

6.11.24 Una giornata particolare - GIUGNO 1944 ARRIVANO GLI AMERICANI 5.38% 889,544

13.11.24 Una giornata particolare - CARAVAGGIO IL DELITTO E IL CASTIGO 6,38% 1.078.980

20.11.24 Una giornata particolare - LE ULTIME ORE DI POMPEI 7.63% 1,320,465