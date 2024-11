Ascolti tv, Toffanin e Amadeus super: This is me e la Corrida volano. Venier ko su Rai1. I trend Auditel

Ascolti tv ieri 20 novembre 2024: Venier affonda su Rai1, Toffanin super su Canale 5

Grandissima partenza per This is me, il nuovo programma crossover tra Amici e Verissimo condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin che esordisce con 3.213.000 spettatori per il 22.24% di share. Delude invece Noi e su Rai1. La serata di beneficienza per l'Unicef condotta da Mara Venier arriva a 1.525.000 spettatori (9.69%). Chi l'ha visto? su Rai3 scende a 1.567.000 spettatori (9.39%). La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva interessato 1.657.000 spettatori (10.1%).

Fuori dal coro su Rete 4 fa un leggero passo avanti a 697.000 spettatori (4.9%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva chiuso con 670.000 spettatori (4.8%). Il talk di Rete 4 perde quindi nuovamente la sfida con Una giornata particolare su La7, che invece segna 1.320.000 spettatori (7.62%).

Ascolti tv Amadeus con La Corrida sale al 7,2% di share

La Corrida sul Nove nella terza puntata cresce a 1.132.000 spettatori (6.1%) nella prima parte in onda dalle 21:35 alle 23:19, e 694.000 spettatori (7.2%) nell’ultima parte denominata Il Vincitore in onda dalle 23:24 alle 0.40. Lo scorso mercoledì Amadeus aveva divertito 944.000 spettatori (6.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 novembre 2024 per le altre reti: Stucky su Rai2 con 1.562.000 spettatori (7.83%), Xxx - Il ritorno di Xander Cage su Italia 1 con 757.000 spettatori (4.36%), Alessandro Borghese 4 ristoranti su TV8 con 415.000 spettatori (2.1%).