This is me, Pier Silvio Berlusconi fa una sorpresa a Silvia Toffanin e Maria De Filippi nella terza puntata / Anticipazioni (arriva anche Elodie)

This is me, Pier Silvio Berlusconi fa una sorpresa a Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Le prime due puntate dell'atteso show autunnale This Is me (sin da quando venne annunciato a luglio nella presentazione dei palinsesti di Mediaset) - presentato da Silvia Toffanin e ideato da Maria De Filippi -sono state un successo negli ascolti tv (qui i dati).

E ora l'attesa si concentra sul terzo e ultimo episodio di questa prima stagione. Con una chicca già annunciata: l'ingresso a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi nello studio del programma in onda su Canale 5 (mercoledì 4 dicembre in prima serata su Canale 5). Guardate le foto nella gallery.

This is me, ospiti di Silvia Toffanin mercoledì 4 dicembre 2024? Arriva Elodie (e non solo)

Non solo Pier Silvio Berlusconi. Se nelle prime due puntate tra i protagonisti dello show di Silvia Toffanin si sono visti Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Gaia e Giordana Sangiorgi (per fare qualche nome), l'attesa per la terza si concentra sull'arrivo di Elodie, Rikki ed Enrico Nigiotti, oltre alla presenza in studio tra gli altri anche di ospiti e special guest star del calibro di Beppe Vessicchio, Lorella Cuccarini, Noemi, Ornella Vanoni, Rkhomi, Rossella Brescia e i Pooh.