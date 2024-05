Amadeus-Fiorello sul Nove: si può. Barbara d'Urso e la Gialappa's...

Amadeus-Fiorello sul Nove: si può. Barbara d'Urso lontana da Warner Bros Discovery. Rumor

Amadeus sul Nove tra access e prime time, ma Fiorello? Tornano le voci sulla possibilità che anche lo showman siciliano, dopo aver chiuso nei giorni scorsi la parentesi di Viva Rai2! ("Ci vediamo alla prossima idea”, aveva detto chiudendo il programma), possa raggiungere l'amico sul canale ammiraglia di Warner Bros Discovery. Secondo Dagospia, il vero ostacolo da superare è rappresentato dai dubbi del presentatore nato a Catania.

Stando a queste indiscrezioni però il momento del dentro o fuori si starebbe avvicinando. "Se Fiorello ha tempi lunghi di elaborazione creativa, i tempi di programmazione industriale a Discovery sono più serrati. Il gruppo americano ha chiesto allo showman di sciogliere le riserve entro la fine di maggio…", scrive Dago che invece continua a parlare di porte che non si aprono da parte di Discovery nei confronti di Barbara d'Urso. L’amministratore delegato Alessandro Araimo e la responsabile dei contenuti, Laura Carafoli sembra che siano freddi sulla possibilità di ingaggiare l'ex regina di Pomeriggio Cinque. Per lei, dopo l'addio a Mediaset un anno fa, si era vociferato anche di un passaggio alla Rai (da uno show stile 'Carramba che sorpresa' a un programma del sabato pomeriggio), però pure da viale Mazzini sin qui sono arrivate smentite. La presentazione dei palinsesti autunnali si avvicina e il giallo probabilmente verrà chiarito nelle prossime settimane. Intanto la certezza dei fans di Barbara d'Urso è che possono trovarla sui social: oltre a Instagram o Facebook, è sbarcata anche su TikTok dove già conta oltre 500mila follower in poco più di una settimana ("Vi porto dietro le quinte della mia vita", aveva detto nel giorno del suo 67° compleanno)

Gialappa's Band dal GialappaShow al calcio con le partite di Euro 2024

Chi torna a un vecchio amore, ossia il calcio. invece è la Gialappa's band. Chiariamo subito: niente Mai dire gol, sul questo tema, Marco Santin e Giorgio Gherarducci sono sempre stati chiari e il progetto (vincente) su TV8 del GialappaShow (che in questa edizione tra l'altro si è anche rinforzato con Max Giusti e Macio Capatonda) sta viaggiando bene. Ma in vista degli Europei di calcio gli appassionati potranno ascoltarli come commentatori dei match. Niente tv però, saranno su Twitch e Youtube, svela Tv Blog. "Il calendario dei match che saranno seguite da Santin e Gherarducci verrà pubblicato nei prossimi giorni".