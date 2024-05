Barbara D’Urso sorpresa, è tornata: "Vi porto dietro le quinte della mia vita"

Barbara D’Urso su TikTok: "Vi porto dietro le quinte della mia vita"

Da mesi i fans si chiedono: dove vedremo Barbara D’Urso in tv dopo la fine del contratto Mediaset con l’addio a Pomeriggio 5 dello scorso luglio? Tante le voci, da quelle che portano a uno show in Rai passando per le indiscrezioni sul gruppo Warner Bros Discovery che ha nel Nove – dove sono arrivati Fabio Fazio e Amadeus – la sua rete ammiraglia.

E ora ecco Barbara D’Urso farà una sorpresa al suo pubblico. La conduttrice nel giorno del suo compleanno (67 candeline sulla torta) si regala lo sbarco su TikTok.

Barbara D’Urso su TikTok, il primo video della conduttrice tv





"Annuncio choc" scrive Barbara D'Urso con le emoticon che ridono. "Sono arrivata su Tik tok e ho voglia di raccontarvi tutto quello che succede dietro le quinte della mia vita. Mettete su il caffeuccio, vi aspetto qui!", le parole di Barbara D'urso che aggiunge il suo hastag marchio di fabbrica #colcuore (assieme a #dietrolequinte) e ha pubblicato il primo video sulla piattaforma social.

Pronti-via in poche ore circa 500mila follower hanno subito iniziato a seguirla, lei che su Instagram ne conta 3 milioni.