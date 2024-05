Barbara d'Urso al Nove, svelata la strategia di Warner Bros Discovery

Barbara D’Urso nei giorni scorsi aveva postato un “coming soon” che fa sognare i fans: il suo tirono in televisione dopo l'addio a Mediaset sembra imminente. La prossima stagione dovrebbe rivedere una delle grandi regine degli ascolti tv di questi anni nuovamente in onda.

Escludendo un ritorno a Mediaset e un approdo in Rai restano due piste: La7 e il Nove.

Se dal canale del gruppo di Urbano Cairo dopo qualche timido rumor dei mesi passati non sono arrivate conferme è la pista che porta a Warner Bros Discovery quella calda.

Nelle ultime ore anche Dagospia ha confermato la pista. La strategia che porta a Barbara d'Urso completerebbe ulteriormente il Nove.

Da Fabio Fazio con Che tempo che fa la domenica sera ai Fratelli di Crozza del venerdì, passando per lo sbarco di Amadeus in access e in prime time, con Carmelita anche la fascia del pomeridiana diventerebbe molto temibile e in grado di far concorrenza ai programmi delle due reti guida: la Vita in Diretta con Alberto Matano e Pomeriggio Cinque - programma storico di Barbara d'Urso - che tra l'altra il prossimo anno potrebbe cambiare conduzione con una Myrta Merlino pronta per una nuova sfida a Mediaset (qui i rumor).

