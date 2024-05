Barbara d'Urso, "Carramba che sorpresa": macché Nove. Il suo ritorno in tv...

Barbara d'Urso, "Carramba che sorpresa": macché Nove. Torna su Rai1?

"Che per Barbara D’Urso ci sia un progetto bello e chiaro, ve l’abbiamo anticipato su queste pagine. Così come vi abbiamo anticipato che, tuttavia, non v’è alcuna certezza della messa in onda di un Carramba che Sorpresa in salsa d’ursiana su Rai 1. Non Netflix, non Amazon, nè tanto meno Sky ma Rai 1". Lo scrive Davide Maggio sul suo sito (davidemaggio.it).

E secondo tali indiscrezioni il Nove non sarebbe in corsa per Carmelita a dispetto della voci che la danno in sella a un programma pomeridiano che possa far concorrenza a La Vita In diretta di Alberto Matano. Sempre Davide Maggio poi spiega: "Abbiamo contattato l’editore del Nove che a Davide Maggio dichiara: “Warner Bros. Discovery smentisce l’esistenza di contatti con Lucio Presta per progetti relativi a Barbara D’urso sui propri canali“.