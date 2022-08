Amazon in corsa per comprare Signify Health: Bezos punta ai medici a domicilio

Amazon in pole per l'acquisizione di Signify Health: offerta vicina a 8 miliardi di dollari

C’è ancora una cosa che Amazon non spedisce: i dottori. Ma presto, anche i medici potrebbero essere aggiunti al catalogo. Il colosso del Big Tech di Jeff Bezos è in corsa per acquisire Signify Health, multinazionale texana che fornisce personale e tecnologia per l'assistenza medica a domicilio.

L'offerta, che andrà presentata entro il giorno di Labor Day, festa americana del lavoro che quest' anno sarà il 5 settembre, arriva dopo l'acquisizione per 3,9 miliardi di dollari di 1Life Healthcare, catena di cliniche con base a San Francisco. La notizia, rivelata domenica da Wall Street Journal e Bloomberg, ha prodotto scosse alla Borsa di New York: a metà mattinata il titolo di Signify era cresciuto di oltre il 30%.

Ma Amazon non è l’unica interessata. L’offerta di Bezos dovrà battere infatti quelle di United-Health, colosso americano delle polizze mediche, e della più grande catena di farmacie Usa, Cvs. Secondo le ultime stime, all'asta la società potrebbe essere valutata fino a 8 miliardi di dollari

Non è, però, detto che il dottor Bezos diventi il “primario” d'America. L'offerta migliore, al momento, è quella di UnitedHealth, 30 dollari ad azione, seguita da Amazon. Signify ha detto che valuterà tutto e poi annuncerà una decisione.

Lanciata nel 2017, entrata a Wall Street l'anno scorso con una valutazione iniziale di 24 dollari per azione, Signify offre assistenza a domicilio, in sinergia con il centro medico più vicino, uno della rete di migliaia con cui lavora. Il personale medico è composto da diecimila persone, in grado di coprire quasi ogni angolo d'America, ma ha anche uffici in Irlanda.