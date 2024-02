Angelina Mango insultata, Geolier la difende: il video contro gli hater

Angelina Mango insultata sui social dopo la vittoria a Sanremo 2024, Geolier la difende: il video contro gli hater

Il testa a testa per la vittoria di Sanremo 2024 tra Geolier e Angelina Mango ha infiammato l'ultimo Festival. Il rapper napoletano ha ottenuto una marea di preferenze al televoto, ma alla fine a trionfare è stata Angelina con 'La noia'. Scintille social tra le fan base dei due cantanti e insulti indirizzati ad Angelina da alcuni utenti sul web. Geolier ha quindi deciso di intervenire per chiudere ogni polemica.

“Togliete tutto questo odio, perché non esiste. Tra noi artisti c’è un po’ di competizione, ma sana e che è già finita. Togliete questo odio perché la musica non è odio. La musica è unione, non è divisione. Pensate solo che due ragazzini hanno scritto una pagina di storia della musica italiana. Non c’è odio. Basta commentare sotto i post a me e agli altri. Non serve”, le bellissime parole del rapper napoletano secondo a Sanremo 2024 con "I p' me, tu p' te". “Noi artisti stiamo bene, ci vogliamo bene, non proviamo odio. E poi il vincitore merita sempre perché ha vinto. In questo caso la vincitrice”.



Leggi anche