Anna Falchi si racconta: "Il mio sogno è Ibrahimovic. Ho avuto tanti amori, ma come mi ha baciato lui..."

Anna Falchi rivela: "Adesso il mio sogno nel cassetto è Ibrahimovic. Ho avuto tanti amori, ma mai nessuno mi ha baciata come Rupert Everett"

Anna Falchi sarà tra le ospiti del programma Storie di donne al bivio di Monica Setta ma nel frattempo la showgirl ha deciso di raccontarsi al settimanale Oggi con alcune rivelazioni sulla sua vita sentimentale.

Anna Falchi ha avuto moltissimi amori. Dal 1994 al 1996 è stata legata a Fiorello e poi a Max Biaggi. Nel 2025 si sposa con l'imprenditore Stefano Ricucci, da cui poi si separa un anno dopo. Dal 2008 al 2010 ha avuto una relazione con Denny Montesi, da cui è nata la figlia Alyssa, e successivamente con Andrea Ruggieri, giornalista Rai e deputato di Forza Italia. Anna Falchi in passato è stata anche con Rupert Everett, che poi ha fatto coming out: "Ma come mi ha baciato lui, nessuno mai", ha ammesso.

Di recente le sono stati accostati diversi uomini ma l’unico flirt vero, afferma la showgirl, "è stato Andrea Crippa. Esco con tantissimi uomini, l'ultimo è un amico della fidanzata di mio fratello: avevo i tacchi, mi ha sorretto tra i sampietrini. Ho rotto il mio guscio, ora che Alyssa è cresciuta vivo una nuova giovinezza".

Peccato però che Diva e Donna nei mesi scorsi l'abbia paparazzata in compagnia di Theodorico Napolitano, architetto di 21 anni più giovane. "Adesso il mio sogno nel cassetto è Ibrahimovic. - afferma Anna Falchi - Non l’ho mai incontrato, per me è l’uomo per eccellenza, e ha la mia stessa ironia. È l’unico che mi fa palpitare".