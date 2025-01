Anna Falchi sviene in diretta a 'I fatti vostri': cosa è successo / Video

Anna Falchi è svenuta nel corso della diretta de 'I Fatti Vostri' di martedì 21 gennaio in onda come tutte le mattine (dal lunedì al venerdì) su Rai2. La conduttrice - a fianco di Tiberio Timperi - stava salutando i telespettatori alla fine della puntata quando ha avuto un lieve mancamento e si è accasciata per terra.

Stavano già scorrendo i titoli di coda e la showgirl italo-finladese si era alzata per salutare il suo pubblico: "Pronti per darvi l'appuntamento a domani mattina come sempre alle 11..." e mentre stava terminando la frase ha accusato un lieve malore ed è crollata per terra, appoggiandosi al tavolino in mezzo allo studio.

I colleghi, in particolare Tiberio Timperi sono accorsi subito in aiuto di Anna Falchi. "È uno scherzo?", le ha chiesto. "No, sono svenuta", ha risposto la showgirl, cercando di riprendersi.

“Avremo un materiale per Blob, Striscia La Notizia ed altri, lei sta bene“, dice Timperi cercando di sdrammatizzare con una battuta.

“Mi sono alzata forse troppo velocemente, tutto apposto“, spiega Anna.

"Succede, quando uno è anziano", ha concluso Timperi con una battuta, dandole un bacio affettuoso sulla fronte. Il conduttore ha rassicurato i telespettatori sulle condizioni della Falchi dando il solito appuntamento ai telespettatori per il giorno seguente: "Sta bene, tranquilli, a domani".