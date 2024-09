Annalisa, a Tale e Quale Show imitazione 'Sinceramente' mozzafiato (però Malgioglio la demolisce)

Annalisa, a Tale e Quale Show imitazione 'Sinceramente' strepitosa do Amelia Villano

Amelia Villano ha incantato (quasi) tutti nella puntata di Tale e Quale Show (andata in onda venerdì 27 settembre 2024 su Rai1) con l'imitazione di Annalisa e della sua hit "Sinceramente" che ha conquistato tutti, da Sanremo 2024 in poi. Standing ovation del pubblico che segue il programma di Carlo Conti.

Annalisa e l'imitazione di Amelia Villano: il giudizio dei giudici di Tale e Quale Show

Il giudizio dei giudici sull'imitazione di Annalisa? "Bravissima, Amelia è riuscita ad alzare le note ancora di più. Anche le movenze, perfette. Avevi la sua stessa attitudine", ha detto Alessia Marcuzzi. "Sono sconvolta dalla bravura, ti sei calata perfettamente in Annalisa. A un certo punto sembravi lei. E poi l'estensione di voce. Non è una canzone facile. Chi è un cantante qui in giuria per potermelo confermare?", le parole di Katia Follesa. E anche Giorgio Panariello ha approvato.

Chi non si è trovato d'accordo è stato Cristiano Malgioglio. "Oggi sul mercato Annalisa è la migliore in assoluto, è una grande popstar. È una delle cantanti italiane più ascoltate al mondo. Lei canta e va all'unisono con il ritmo, inoltre ha una voce moderna, squillante, forte, straordinaria, cosa che lei non ha avuto assolutamente"

Il pubblico si è mostrato in disaccordo. "Potete urlare quanto volete, di Annalisa non aveva nulla, solo il vestito", la replica di Malgioglio.

Annalisa, l'imitazione a Tale e Quale Show 2024 di Amelia Villano