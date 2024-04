Annalisa infiamma Firenze. La cantante di Sinceramente: "Siamo carichi?"

Annalisa non si ferma più ora, infiamma Firenze. "Siamo carichi?"

"Mancano 4 giorni alla prima data del tour. Siamo carichi?", scrive Annalisa sui social con tanto di emoticon di un cuore e del fuoco. La cantante, terza al Festival di Sanremo 2024 con 'Sinceramente' manda un messaggio ai fans in vista del 6 aprile (ore 21), quando salirà sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze per la prima data di una lunga primavera in musica con "Tutti Nel Vortice Palasport'.

Inutile dire che il concerto è 'sold out' da mesi. Poi Annalisa girerà l'Italia, passando per le diverse grandi città dello Stivale: da Torino a Milano, passando per Bari, Napoli, Roma, Bologna e Padova (con ritorno finale a Milano il 29/4). E maggio la porterà per la prima volta nella cornice magica dell’Arena di Verona con due appuntamenti, il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio.

Due mesi intensi, aspettando il Roma Pride 2024 di metà giugno (dove sarà madrina), cantando i suoi grandi successi che le sono valsi 38 Dischi di Platino (solo Mon Amour ne conta 5) e 13 Oro. Poi arriverà l'estate e il tour si trasformerà in 'Tutti nel vortice outdoor' (una serie di concerti in festival prestigiosi).

