Annalisa regina della musica italiana, ma è Kid Yugi che comanda in classifica

Annalisa sul podio degli album, ma Mr Rain e Kid Yugi mettono la freccia in classifica Fimi

Annalisa con il suo album 'E poi siamo finiti nel vortice' si conferma sul podio (al terzo posto) nella classifica settimanale degli album più venduti in Italia, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Sull'onda del suo 'Sinceramente' che sta facendo ballare tutto il Paese (dopo i successi di 'Bellissima' e 'Mon Amour') ed è tra i pezzi più suonati dalle radio, la cantante ligure continua a riscuotere successo e, tra l'altro, nelle scorse ore ha vinto il Global Force' ai Billboard Women in Music Awards a Los Angeles (ossia il riconoscimento che viene conferito alle star della musica che si sono distinte nel panorama internazionale e che sono da ispirazione per le giovani generazioni).

Ma l'album più venduto della settimana è Kid Yugi con il suo 'I nomi del diavolo'. Che da new entry passa subito al comando precedendo un'altra novità degli ultimi sette giorni ossia 'Pianeta di Miller' di Mr.Rain. Nella top ten seguono, nell'ordine: Mahmood con 'Nei letti degli altri', Sfera Ebbasta con 'X2vr', Geolier con 'Il coraggio dei bambini - Atto II', Jam Gallagher & John Squire con l'album omonimo, Tedua con 'La Divina Commedia', Clara con 'Primo' e Lazza con 'Sirio'.

Anche per quanto riguarda la classifica dei cd, dei vinili e delle musicassette, è in testa Kid Yugi con 'I nomi del diavolo', seguito da Mr.Rain con 'Pianeta di Miller' e la coppia Liam Gallagher & John Squire. Fra i singoli si impone invece Lazza con '100 messaggi' affiancato sul podio da Mahmood con 'Tuta gold' e Geolier con 'I p' me, tu p' te'.

Chi è Kid Yugi, la nuova star del rap italiano: da 'The Globe' a 'I nomi del diavolo'

Oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il 23enne Kid Yugi - pseudonimo di Francesco Stasi - è la nuova stella del rap italiano in questi ultimi anni. Artista classe 2001 nato in provincia di Taranto (a Massafra) ha colpito tutti un mix italiano, inglese, con un po' di dialetto pugliese, sa sfoderare uno stile colto e introspettivo, con riferimenti letterari e cinematografici. Il primo boom arriva con il singolo 'Grammelot' (febbraio 2022), passando poi qualche settimana dopo (aprile 2022) a un Sturm und Drang (pubblicato per Underdog Music e Virgin Records Italia) che rieccheggia nel titolo l'atmosfera del romanticismo ottocentesco.

Il primo disco ufficiale arriva a novembre "The Globe" (featuring con Kira, Sosa Priority, Artie 5ive e Tony Boy) e conquista fan e critica. Nel 2023 tanti progetti: a febbraio partecipa a Real Talk (format su YouTube dove sono passati grandi rapper), successivamente arriva Quarto di Bue EP, progetto di 6 brani prodotto da Night Skinny con le collaborazioni di Gué, Artie 5ive, Tony Boy e Digital Astro.

E ora ecco 'I nomi del diavolo' che lo proietta in cima agli album più venduti davanti a Mr Rain e alla regina della musica italiana Annalisa.