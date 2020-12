Antonio Marano lascia Rai Pubblicità ed entra in Fondazione Milano-Cortina

Il presidente di Rai Pubblicità, Antonio Marano, dal primo gennaio lascerà definitivamente gli uffici Rai per entrare in Fondazione Milano-Cortina e curare le Olimpiadi 2026.

La notizia, come si legge su primaonline, sembra essere trapelata con dispiacere negli ambienti Rai soprattutto per l'imminente Festival di Sanremo. Infatti l'anno scorso la raccolta pubblicitaria raggiunse livelli record, anche grazie alla sua idea del palco in Piazza.

Marano all'Adnkronos ha dichiarato che “Grazie alla direzione artistica di Amadeus e alla percezione di un Festival della rinascita non solo dell’arte e della musica, ma anche del sistema-Paese sarà un grande evento che può segnare la riapertura dell’Italia. Sempre Covid permettendo il prossimo Festival di Sanremo sarà migliore di quello dell’anno scorso. Quel che è stato già preparato darà dei risultati eccezionali”.