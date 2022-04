Arisa, Ti sento: "Suicidio? Ci ho pensato: dopo la morte rinascerei..."

Arisa, Ti Sento: "Ho pensato al suicidio, mi sentivo abbandonata e non amata"

“Ho pensato di rinunciare alla vita, ma ho detto ‘Resisti!’”. Tutti hanno dei momenti bui nella propria vita, anche i vip che, a volte, si lasciano andare e raccontano le loro difficoltà. Ieri sera, martedì 19 aprile, su Rai 2 è andato in onda “Ti sento”, condotto da Pierluigi Diaco. Tra le prime ospiti della puntata c’era la cantante genovese Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, che alla domanda “Hai mai pensato di sottrarti alla vita?” ha risposto di sì.

Arisa: "Pensavo di rinunciare alla vita, ma forse lo pensano un po' tutti"

La cantante, 39 anni, confessa a cuore aperto un momento di difficoltà del suo passato in cui è arrivata a pensare addirittura al suicidio. Poi però la fede religiosa e l’attaccamento alla vita hanno prevalso. “Sì, ho pensato di sottrarmi alla vita”, dice. “Io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi… io sono una ragazza di fede. E sono una ragazza di fedeanche per questo, perché poi… C’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero, che non sapevo che cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola, che mi sentivo abbandonata, che sentivo che nessuno mi amava… È bruttissimo. E poi, piano piano, dai valore alle tue priorità e dici ‘Okay, la vita mi ha dato cose belle mi può dare anche cose brutte, devo resistere’”.