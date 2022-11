Ascolti, "Che c'è di nuovo": flop totale per Ilaria D'Amico. E ora la Rai...

"Che c'è di nuovo?" floppa ancora, la seconda puntata fa solo l'1,7% di share

Ilaria D’Amico non convince il pubblico. Dopo il debutto poco rassicurante del 27 ottobre, ieri, giovedì 3 novembre, è andata in onda la seconda puntata di “Che c’è di nuovo” su Rai 2. Se il primo appuntamento aveva ottenuto una media del 2,2% di share, lasciando però uno spiraglio di speranza dato dalla necessità di fidelizzare il pubblico, con la seconda puntata il programma ha raggiunto a malapena l’1,7%, con un totale di 299.000 spettatori. Un dato allarmante per la conduttrice.

Ilaria D’Amico, infatti, aveva confessato in un’intervista a Sorrisi e Canzoni di essere entusiasta di questo nuovo progetto, perché "La politica è stata sempre una mia grande passione". A discolpa di “Che c’è di nuovo” e della sua conduttrice, però, bisogna sottolineare anche la scelta di posizionare il programma il giovedì sera non si è rivelata vincente da parte della televisione pubblica.

La concorrenza, infatti, è tra le più spietate dell’intero palinsesto: si parte da Rai 1, che continua a macinare un successo dopo l’altro con le sue fiction; Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, ha ottenuto quasi il 19% di share. Un altro colosso con cui scontrarsi è il Grande Fratello Vip, che supera addirittura il primo canale con il 20,8%.

Difficile anche il confronto con le altre trasmissioni di approfondimento: Piazzapulita su La7 e Dritto e Rovescio su Rete 4 possono ormai contare su un pubblico di riferimento e hanno totalizzato, rispettivamente, il 5,9% e il 6,8%.

Una serata decisamente complicata per Ilaria D’Amico, che ha ottenuto il dato più basso di tutti i principali canali tv: Amore Criminale su Rai 3 ha chiuso con il 4,6%, il film Transporter: Extreme su Italia 1 ha conquistato il 6,1%, la partita di Europa League su Tv8 ha avuto il 5.7%, mentre Only Fun e X Factor, in onda su Nove e Sky Uno hanno raggiunto rispettivamente il 3% e il 3,1%.