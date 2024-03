Ascolti tv, Iacona quasi al 6% con un'inchiesta sulla Sanità. Sale anche Porro

Ascolti tv ieri 11 marzo 2024: cresce anche Quarta Repubblica a 736mila spettatori per il 4,9% di share

Rai1 è leader negli ascolti tv di ieri con la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, che ha interessato 5.002.000 spettatori pari al 28.17% di share. Segue poi Canale 5 con il Grande Fratello, che ha appassionato 2.278.000 spettatori pari al 17.61% di share. Terza posizione per Fast & Furious - Hobbs & Shaw su Italia 1 con 1.278.000 spettatori con il 7.46% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 marzo 2024 per le altre reti: Boss in incognito su Rai2 con 981.000 spettatori (5.93%), Presa diretta su Rai3 con 1.180.000 spettatori (5.84%). La scorsa settimana Riccardo Iacona era arrivato a 689.000 spettatori (3.3%). Quarta repubblica su Rete 4 con 736.000 spettatori (4.9%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva chiuso con 662.000 spettatori (4.3%). La Torre di Babele su La7 con 795.000 spettatori (3.96%). Lo scorso lunedì Corrado Augias aveva raggiunto .1.271.000 spettatori (6.3%). Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 370.000 spettatori (1.9%), Little Big Italy sul Nove con 318.000 spettatori (1.7%).