Sanità pubblica sempre più simile a una S.p.a: l'inchiesta di Presadiretta

L’inchiesta di Presadiretta sulla sanità pubblica sempre più simile a una società per azioni: la clip in anteprima

La sanità italiana si sta trasformando in una società per azioni? E' questo il quesito da cui parte l'inchiesta di Presadiretta che andrà in onda lunedì 11 marzo lale 21.20 su Rai 3 con la puntata dal titolo “Sanità S.p.a.”. Tra ambulatori a pagamento per decongestionare il pronto soccorso degli ospedali, medici pagati con un gettone presenza per sopperire alla carenza di organico delle strutture pubbliche, analisi nei laboratori privati per saltare liste d’attesa di mesi e mesi: in che direzione sta andando il servizio pubblico? Presadiretta è andata negli ospedali di Lombardia e Calabria per capire se la trasformazione in atto del sistema sanitario nazionale verso la privatizzazione sia la strada giusta per assicurare il diritto alla salute dei cittadini. Ecco l'anteprima dell'inchiesta riportata da Il Fatto Quotidiano.