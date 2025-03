Ascolti tv, Miss Fallaci flop: il re è Stefano De Martino (anche in prima serata). Floris stende Le Iene

La fiction con Miriam Leone, Miss Fallaci, nell'ultima puntata andata in onda mercoledì 11 marzo 2025 su Rai1 si piazza dietro non solo a Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (re anche in prima serata) su Rai2, ma anche al film La Sirenetta di Canale 5. Le Iene in calo, mentre Di Martedì di Floris vola. E Bianca Berlinguer... I trend Auditel: chi sale e chi scende nella prima serata.

Ascolti tv ieri 11 marzo 2025: Le Iene calano e c'è il sorpasso di DiMartedì

Stasera tutto è possibile su Rai2 si piazza nuovamente in vetta alla classifica degli ascolti tv con 2.158.000 spettatori (13.8%). Lo scorso martedì Stefano De Martino aveva intrattenuto 2.195.000 spettatori (14.7%).

A sorpresa al secondo posto troviamo il live action de La Sirenetta su Canale 5 con 2.305.000 spettatori con (12.2%).

Rai1 con l'ultima puntata di Miss Fallaci deve quindi accontentarsi solamente del gradino più alto del podio con 2.180.000 spettatori (12%). Nella puntata precedente la fiction con Miriam Leone aveva appassionato 2.395.000 spettatori (13.3%).

Le Iene calano su Italia 1 a 1.133.000 spettatori (8.6%). Nella precedente puntata la coppia Gentili-Angioni aveva interessato 1.401.000 spettatori (10.5%).

E' sempre cartabianca su Rete 4 si mantiene stabile a 697.000 spettatori (4.8%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva raggiunto 657.000 spettatori (4.7%).

Di Martedì su La7 con ospite il leader del M5S Giuseppe Conte vince nuovamente la sfida dei talk con 1.498.000 spettatori (8.9%). Nella puntata precedente Giovanni Floris aveva chiuso con 1.539.000 spettatori (9.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 marzo 2025 per le altre reti: Le ragazze su Rai3 con 644.000 spettatori (3.4%), Karate Kid - La leggenda continua su TV8 con 283.000 spettatori (1.7%), Man on Fire - Il fuoco della vendetta sul Nove con 282.000 spettatori (1.8%).