Ascolti TV, Zona Bianca batte Non è l'Arena

Ascolti TV, Giletti con Povia come ospite ottiene 875mila spettatori (3,47% di share). Il talk di Brindisi invece ne raggiunge 808mila (4,44% di share)

Come prevedibile è stato Canale 5 a posizionarsi prima negli ascolti TV prima serata grazie alla finale di Supercoppa Inter-Juventus, vinta dai nerazzurri ai supplementari grazie al gol di Sanchez. La gara è stata seguita da 7.890.000 telespettatori per uno share del 33,18%. Al secondo posto c'è Rai1 con il film 'Sei mai stata sulla luna?', che ha registrato 2.888.000 telespettatori e il 12,37% di share. Terzo Rai3 con 'Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa', visto da 1.224.000 telespettatori per 5,54% di share.

Appena fuori dal podio il film di Italia 1 'Biancaneve e il cacciatore', che ha registrato 1.105.000 telespettatori e il 4,96% di share. Su Retequattro 'Zona Bianca' è stato visto da 808.000 telespettatori pari al 4,44% di share, mentre su La7 'Non è l'Arena' ha interessato 875.000 telespettatori con il 3,47%. Rai 2 con 'Kalipè - A passo d'uomo' ha intrattenuto 747.000 telespettatori pari al 3,17% di share e Tv8 con 'Bruno Barbieri 4 Hotel', 371.000 pari all'1,7%. Chiude la classifica degli ascolti TV prima serata il canale Nove con la partita Barcellona-Real Madrid, vista da 274.000 telespettatori pari all'1,1% di share.

Ascolti TV access prime time

Nell'access prime time su Rai 1 'Soliti Ignoti - Il ritorno' ha ottenuto 4.731.000 telespettatori, e uno share del 18,15%. Su Canale 5 'Striscina la notizina' ha totalizzato 4.636.000 telespettatori e il 18,66%. Nel preserale 'L'Eredità' su Rai1 è stata vista da 4.989.000 telespettatori con il 23,85% di share, mentre Canale 5 con 'Avanti un altro!' ne ha interessati 3.953.000 pari al 19,36%. Nel complesso le reti Mediaset hanno vinto prima, seconda serata e le 24 ore rispettivamente con 11.389.000 telespettatori e il 44,69% di share, 5.687.000 telespettatori e il 48,03%, e 4.087.000 con il 38,3% di share.