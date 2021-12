Ascolti TV, Dritto e Rovescio batte di misura Piazzapulita (+ 0,2% di share)

Ascolti TV, Dritto e Rovescio con Del Debbio (938mila spettatori e il 6,1% di share) batte Piazzapulita con Formigli (951mila spettatori e il 5,9% di share)

Ancora una volta è Rai1 ad aggiudicarsi la medaglia d'oro degli ascolti TV prima serata con l'ultima puntata di 'Un Professore', che ha raggiunto 4.699.000 spettatori pari al 23% di share. Secondo posto per Canale 5 con 'Caduta Libera – Campionissimi', che ha raccolto 2.468.000 spettatori e il 13.8% di share. Medaglia di bronzo per Rai 2 con '60 sul 2' con 663.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 il match Sampdoria-Torino per i sedicesimi di Coppa Italia ha raggiunto 1.170.000 spettatori (5.2% di share). Su Rai 3 'Non ci Resta che Vincere' ha incollato al video 687.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete 4 'Dritto e Rovescio' ha interessato 983.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 'PiazzaPulita' ha registrato 951.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Ascolti TV prime time

Su Rai 1 'Soliti Ignoti – Il Ritorno' raggiunge 4.915.000 spettatori con il 20.7% di share. Su Canale 5 'Striscia la Notiziare' ottiene 4.195.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai 2 'Tg2 Post' segna il 3.6% di share con 858.000 spettatori.