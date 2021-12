Ascolti TV, Report conferma il primato su Quarta Repubblica (+2,1% di share)

Ascolti TV, Report con 1.586.000 di spettaotri per uno share del 7.2% batte Quarta Repubblica, fermo a 869.000 di utenti e uno share del 5.1%

A vincere la medaglia d'oro degli ascolti TV prima serata è stata Blanca, la fiction di Rai1, con 5.512.000 spettatori e uno share del 26%. Asl secondo posto si piazza Canale 5 con 'Grande Fratello VIP', che ha incollato allo schermo 3.017.000 per uno share del 20,3%. Terzo in classica ma primo tra i talk show troviamo 'Report' su Rai3, che è stato visto da 1.586.000 per uno share del 7.2%.

Sempre in prima serata, su Italia1 il film 'Die Hard - Un buon giorno per morire' ha ottenuto 1.016.000 spettatori (share 4.6%), su Rete4 l'ultimo appuntamento stagionale con 'Quarta Repubblica' e' stato seguito da 869.000 (share 5.1%), su Rai2 'Alla ricerca di Dory' ha raccolto 677.000 (share 3%) e su La7 il finale di 'Grey's Anatomy 17' e' stato visto da 308.000 spettatori (share 1.4%).

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 8.923.000 (share 37.8%) a fronte degli 8.140.000 (share 34.52%) di Mediaset che vince però la seconda serata con 4.742.000 (share 41.86%) contro i 3.522.000 (share 31.1%) delle reti pubbliche.

Ascolti TV access prime time

Nell'access prime time e' leader 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1 con 5.220.000 (share 21.7%). 'Striscia la notizia' su Canale 5 ha conquistato 4.059.000 (share 16.8%). Su La7 'Otto e mezzo' ha interessato 1.765.000 (share 7.3%), su Rete4 'Stasera Italia' e' stato visto, nella prima parte, da 1.144.000 spettatori (share 4.9%) e nella seconda parte, da 992.000 (share 4.1%) La Rai segnala su Rai3 'Un Posto al Sole' con 1.599.000 (share 6.7%), Blob con 1.321.000 (share 6.2%) e 'Che Succ3de?' con 1.304.000 spettatori (share 5.8%).

Ascolti TV pomeriggio

Nella giornata la Rai segnala su Rai1 'Il Paradiso delle Signore' con 2.031.000 (share 19.1%), 'Techetechete - 25 anni senza Marcello' con 1.389.000 (share 12.5%) e 'Techetechete - Buon Natale ovunque tu sia' con 1.428.000 (share 10.4%). E Mediaset sottolinea su Canale 5 l'esordio di 'Pomeriggio Cinque News', con Simona Branchetti che ha ottenuto 1.802.000 (share 13.8%).

Alla Rai l'intera giornata con 3.554.000 (share 36.3%) contro i 3.409.000 (share 34.84%) di Mediaset. Sul fronte delle reti generaliste complessivamente le reti Rai hanno ottenuto in prima serata 7.923.000 (share 33.6%) e nell'intera giornata 3.023.000 (share 30.9%).