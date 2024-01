Ascolti tv, DiMartedì straccia È sempre Cartabianca, che chiude sotto il 5%

Ascolti tv ieri 23 gennaio 2024: Bianca Berlinguer cala a 734mila spettatori per il 4,9% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del martedì con l'ultima puntata de La Storia, che ha incollato al video 3.466.000 spettatori pari al 19.4% di share. Secondo posto per il Grande Fratello su Canale 5, che ha intrattenuto 2 milioni di spettatori per il 19% di share. Medaglia di bronzo per Le Iene con 1.376.000 spettatori pari al 9.5% di share. Nella precedente puntata la coppia Gentili-Angioni aveva chiuso con 1.306.000 spettatori (9.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 gennaio 2024 per le altre reti: The floor - Ne rimarrà solo uno su Rai2 con 1.006.000 spettatori (6.1%), Avanti popolo su Rai3 con 283.000 spettatori (1.6%). Settimana scorsa Nunzia De Girolamo era arrivata a 473.000 spettatori (2.9%). E' sempre cartabianca su Rete 4 con 734.000 spettatori (4.9%). Lo scorso martedì Bianca Berlinguer aveva raggiunto 828.000 spettatori (5.7%). Di Martedì su La7 con 1.269.000 spettatori (7.3%). Nella puntata di settimana scorsa Giovanni Floris aveva ottenuto 1.326.000 spettatori (7.7%). Natale alle Highlands su TV8 con 431.000 spettatori (2.2%), Breakdown - La Trappola sul Nove con 328.000 spettatori (1.8%).