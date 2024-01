Ascolti tv, Porro vola quasi al 7% con Meloni. Sottile sorpassa Augias

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2024: Farwest (4%) supera La Torre di Babele in calo (3,7%)

Canale 5 stravince negli ascolti tv di inizio settimana con la finale di Supercoppa Italiana Inter-Napoli, che ha incollato al video 7.190.000 spettatori con il 31.1% di share. Segue poi Rai1 con La storia, che ha interessato 3.716.000 spettatori pari al 20.5% di share. Medaglia di bronzo per Quarta Repubblica su Rete 4 con ospite la premier Giorgia Meloni che arriva a 923.000 spettatori per il 6.9% di share. Lo scorso lunedì Nicola Porro aveva chiuso con 710.000 spettatori (4.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 22 gennaio 2024 per le altre reti: Tutto suo padre... e anche un po' sua madre su Rai2 con 1.038.000 spettatori (6.3%), Farwest su Rai3 con 653.000 spettatori (4%). La scorsa settimana Salvo Sottile aveva raggiunto 573.000 spettatori (3.3%). Freedom oltre il confine su Italia 1 con 791.000 spettatori (4.9%), La Torre di Babele su La7 con 785.000 spettatori (3.7%). Nella precedente puntata Corrado Augias aveva ottenuto 899.000 spettatori (4.5%). Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 476.000 spettatori (2.8%), Little Big Italy sul Nove con 498.000 spettatori (3.2%).