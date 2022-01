Ascolti TV, Rai1 stravince con lo Speciale Lotteria Italia

Ascolti TV, tra i talk Controcorrente con Veronica Gentili raggiunge 910mila spettatori per il 39% di share

Anche alla Befana è Rai1 ad aggiudicarsi gli ascolti TV prima serata con 'Soliti ignoti – Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia', visto da 5.186.000 spettatori pari al 24% di share. Secondo posto per Canale 5 con 'Il Peggior Natale della Mia Vita', che ha interessato 2.021.000 spettatori pari al 9% di share. Medaglia di bronzo per Rai2 con 'The Greatest Showman', che incollato al video 681.000 spettatori pari al 3% di share.

Completano la classifica degli ascolti TV prima serata: Italia 1 con 'Harry Potter e la pietra filosofale' con 1.734.000 spettatori (8.3%), Rai3 con 'Alita – Angelo della battaglia' con 891.000 spettatori (4%), Rete4 con 'Unstoppable – Fuori Controllo' con 813.000 spettatori (3.6%), La7 con 'Ben Hur' con 332.000 spettatori (1.8%), Tv8 con 'Matilda 6 Mitica' con 335.000 spettatori (1.5%), Nove con 'Living With Michael Jackson' con 381.000 spettatori (1.6%).

Per gli ascolti TV prime time invece è Canale 5 ha meritarsi la medaglia d'oro con 'Striscia la Notizia', che registra una media di 3.106.000 spettatori per uno share del 13.1%. Su Italia1 'NCIS – Unità Anticrimine' ha ottenuto 1.305.000 spettatori con il 5.6% share. Su Rai3 'Generazione Bellezza' raccoglie 1.243.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 910.000 utenti (3.9%) nella prima parte e 965.000 spettatori (4%) nella seconda parte.