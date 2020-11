Ascolti tv, La7 sesta rete assoluta in prime time. +12% in ascolto medio

Ottobre in forte crescita per La7 che nel mese auditel (4-31) fa segnare il 4,87% di share in prime time 20.30/22.30 (+6% vs 2019), posizionandosi al sesto posto assoluto davanti a Retequattro (4,68%) e subito dietro a Italia1 (5,04%).

Sempre nella fascia di prime time (20.30 – 22.30) in forte aumento anche il numero di telespettatori medi che guarda la Tv del Gruppo Cairo Communication, che arriva a 1,3 milioni per un incremento del +12% rispetto allo scorso anno.

Sono stati invece quasi 37 milioni gli spettatori contattati nel mese (65% della popolazione italiana adulta). In prime time (20.30/22.30) La7 è risultata al secondo posto sul pubblico laureato (sh 9,73%) dietro alla sola Rai 1 (18,29%). Terzo posto sul podio anche nel target socio/economico più elevato CSE 3.0, con una share media dell’8,32%, dietro a Rai 1 e Canale 5 (sh 19,80% e 9,10%).

Sul totale della popolazione televisiva, La7 si conferma al quarto posto al mattino (09.00/12.00) con il 3,87% di share media, davanti a Italia 1 (2,93%), Rai2 (2,71%) e Rete quattro (1,68%).

Sempre in prime time 20.30/22.30 dati molto positivi anche nel progressivo annuo (1 gennaio al 31 ottobre), dove l’Emittente raggiunge stabilmente il sesto posto, con una share media del 4,83% ancora una volta davanti a Retequattro.

Nel dettaglio, a ottobre molti programmi in palinsesto fanno registrare il segno + rispetto al mese omologo del 2019.

Tra questi, si segnalano Il TgLa7 delle 20 di Enrico Mentana che dal lunedì al venerdì ottiene il 5,70% di share medio (+3%); Otto e Mezzo di Lilli Gruber con il 7,52% (+10% dal lunedì al venerdì) e con una forte crescita anche nell’appuntamento del sabato al 4,77% (+19%); Non è l’arena di Massimo Giletti al 5,74% (+1%); Propaganda Live di Diego Bianchi con il 4,94% (+7%); Atlantide di Andrea Purgatori al 3,71% (+31%); e il ciclo Gli Imperdibili, con la fiction e le serie tv del sabato sera, che si attesta al 2,19% (+15%).

In costante crescita anche il web: sono stati infatti 9,6 milioni browser sui siti e app (La7.it, TGla7.it, Sedanoallegro.it, app La7, app TGla7) nel mese di ottobre, (+21% vs 2019) e 34,4 milioni le visualizzazioni di pagina e 13,1 milioni le stream views.

Da segnalare anche il comparto social: sono 5,3 milioni i follower dei profili de La7 e dei suoi programmi attivi su Facebook, Twitter e Instagram; 114 milioni di visualizzazioni social, (+40% vs 2019); 1,7 milioni sono state infine le interazioni social, (+11% vs 2019).