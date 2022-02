Ascolti TV, DiMartedì è davanti a Cartabianca e Fuori dal coro

Ascolti TV, DiMartedì è il primo talk con 1.099.000 spettatori e il 5,3% di share davanti a Fuori dal coro. Più indietro Cartabianca

Rai1 si conferma prima rete negli ascolti TV prima serata con la nuova fiction 'Lea' con Anna Valle, vista da 4,932 milioni di spettatori per il 22,4% di share. A breve distanza si piazza Canale 5 con i quarti di finale di Coppa Italia Inter-Roma, partita vinta dai primi per 2 a 0, con 4.902 milioni di spettatori per il 20,4% di share. Medaglia di bronzo per Italia1 con il film 'Il principe cerca moglie', che ha raccolto 1,389 milioni di telespettatori per il 6,3% di share.

La classifica degli ascolti TV prima serata si completa con: 'Un'ora sola vi vorrei' su Rai2 con 1.146.000 spettatori e il 4,8% di share, 'DiMartedì' su La7 con 1.099.000 spettatori e il 5,3% di share, 'Cartabianca' su Rai3 con 968.000 spettatori e il 4,8% di share, 'Fuori dal coro' su Rete 4 con 914.000 spettatori e il 5,3% di share, 'Italia's Got Talent' su Tv8 con 763.000 telespettatori e il 3,6% di share e 'Ultimatum alla Terra' su Nove con 230.000 telespettatori e l'1% di share.

