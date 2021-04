Ascolti Tv, 'Amici' sfiora 29% di share: 'Verissimo' leader di fascia

Ieri, sabato 10 aprile 2021, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 9.749.000 spettatori totali (39.96% di share sul pubblico attivo), 5.988.000 spettatori totali (43.44% di share sul pubblico attivo) e 3.992.000 spettatori totali (35.8% di share sul pubblico attivo).Canale 5 è la rete più seguita in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 5.368.000 spettatori totali (23.07% di share sul pubblico attivo), 3.909.000 spettatori totali (29.33% di share sul pubblico attivo) e 2.185.000 spettatori totali (19.71% di share sul pubblico attivo).Il TG5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 22.52% di share e 4.959.000 spettatori totali. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 3.468.000 spettatori totali e il 19.69% di share individui.Da segnalare in particolare: su Canale 5, 'Striscia la Notizia' raggiunge 4.484.000 spettatori totali ed è programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 19.9% di share attiva; a seguire, 'Amici' domina la serata con 5.734.000 spettatori e il 25.96% di share individui (28.99% sul pubblico attivo e 48.33% sui giovani 15-24 anni), con picchi di 6.620.000 spettatori e del 36.6% di share; a seguire, lo speciale TG5 'Bud, eroe gentile dalle mille vite!' appassiona 1.243.000 spettatori totali con il 18.5% di share individui (19.5% di share attiva e 20.4% di share sui giovani 15-34 anni).



In day-time e preserale: 'Verissimo': leader assoluto di fascia con 2.657.000 spettatori totali e il 18.98% di share individui (17.89% sul pubblico attivo); 'Verissimo giri di valzer' 2.455.000 spettatori totali con il 16.54% una share individui (16.31% sul pubblico attivo); 'Avanti un altro!': leader di fascia sul pubblico attivo con il 20.04% di share e 3.626.000 spettatori totali; su Italia 1, in day-time, 'Sport Mediaset' ottiene 1.220.000 spettatori con il 12.58% di share sul target 15-34 anni; su Retequattro, in access prime-time, bene 'Stasera Italia Weekend': 1° parte, 1.212.000 spettatori totali; 2° parte, 1.110.000 spettatori totali.Canali tematici: Iris è la rete tematica più vista della prima serata: il film 'Ipotesi di complotto' segna 610.000 spettatori totali con il 2.63% di share sul pubblico attivo; su Focus, la maratona 'Ultima Frontiera - Il giorno della Scienza' totalizza un ascolto complessivo dell’1.65% di share sul pubblico di riferimento con 139.000 spettatori totali.