Ascolti tv, Amici speciali batte Lunetta Savino su Rai1. Crozza vola al 5,4%

Ascolti tv, Amici speciali sconfigge Lunetta Savino su Rai1

La finale di 'Amici Speciale' vinta da Irama consegna il successo degli ascolti tv di venerdì 6 giugno a Canale 5. Per il talent show di Maria De Filippi 3.206.000 telespettatori e il 16,61% di share, davanti film tv di Rai1 Il Coraggio di Angela interpretato da Lunetta Savino visto da 3.178.000 telespettatori pari a uno share del 14,1%

Ascolti tv: Italia 1 sul podio con '2Fast 2Furious'. Quarto Grado - Le storie porta il 6,6% a Rete4

Il podio degli ascolti tv è di Italia 1 con il film '2Fast 2Furious' che ottiene 1.471.000 telespettatori e il 6,37% di share. Bene su Retequattro 'Quarto Grado - Le storie': Gianluigi Nuzzi arriva a 1.275.000 telespettatori, con il 6,6% di share. Su Rai2 il film 'Sabbia rosso sangue' fa 1.256.000 telespettatori (share 6,34%);

Ascolti tv, Fratelli di Crozza batte Propaganda Live

Il Nove batte La7, Tv8 e Rai3. 'Fratelli di Crozza' conquista 1.332.000 telespettatori con il 5,37% davanti a 'Propaganda Live' (1.029.000 telespettatori, share 5,35%), 'Il meglio di Italia's Got Talent' (654.000 telespettatori, share 2,78%) e il film 'Notti magiche' (502.000 telespettatori, share 3,1%).

In access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti conquista 5,3 milioni di spettatori con il 21,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ne fa 4,027 mln con uno share del 16,5%. Al terzo posto Otto e Mezzo di La7 con 1.855 mln e il 7.72%. Anche nel preserale Rai1 è in testa con 'L'Eredità per l'Italia', visto da 3.831.000 telespettatori pari al 21,91%. Canale 5 con 'Avanti un altro!' ne ha conquistati invece 2.999.000 con il 17,89% di share. Nel complesso le reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata, con 8.726.000 telespettatori e il 35,41% di share, la seconda serata, con 5.178.000 e il 39,22%, e l'intera giornata con 3.605.000 telespettatori e il 33,66% di share.