Ascolti tv Auditel, Ballando chiude con 5 milioni ma vince Tu sì que vales

Ottimi ascolti per l'ultima serata di 'Ballando con le stelle' che su Rai1 ha avuto 4 milioni 944mila spettatori con il 23,7% di share (preceduto da Ballando tutti in pista che ha avuto 5 milioni 172mila spettatori e il 18,5% di share), ottimi ascolti ma non abbastanza da battere 'Tu si que vales' che su Canale 5 ha avuto 5 milioni 565mila spettatori pari al 26% di share. Entrambi i programmi si sono estesi dalla prima serata a ben oltre la mezzanotte.

Oltre il milione di spettatori nella serata solo altre tre proposte: su Italia 1 'Il cacciatore e la regina di ghiaccio' con 1 milione 383mila spettatori e il 5,3% di share, su Rai2 'S.W.A.T.' incassa 1 milione 300mila spettatori e il 4,6% di share e 'Criminal minds' segue con 1 milione 45mila spettatori e il 3,8% di share. In access prime time 'Striscia la notizia' su Canale 5 si impone con 5 milioni 333mila spettatori e il 19,4%. Nel preserale in vetta 'L'eredità' con 3 milioni 634mila spettatori e il 17,5% nella prima parte e 5 milioni 290mila spettatori con il 22,33% nella seconda. Il confronto complessivo fra reti Rai e Mediaset vede le prime prevalere nelle 24 ore con il 34,53% mentre le seconde incassano prima e seconda serata con, rispettivamente il 37,49% e il 40,16%.