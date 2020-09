Ascolti tv Auditel Rai, Lega: "Grave flop di ascolti, interrogazione"

"La prima settimana autunnale in Rai si apre con un flop di ascolti da record. 'Unomattina' quest'anno perde quasi 100 mila spettatori; tragici risultati per la fascia oraria centrale di Rai 1 che con il nuovo programma, condotto da Serena Bortone, fa perdere 205 mila ascolti rispetto all'anno precedente; delude Agora', con 55 mila spettatori in meno rispetto alla media.

Pessimi segnali, che dovrebbero portare gli attuali vertici a interrogarsi sulle proprie scelte, dettate forse dalla smania di spartire poltrone e non da una visione manageriale che servirebbe all'azienda". Lo affermano in una nota Paolo Tiramani, Simona Pergreffi, Massimiliano Capitanio, Umberto Fusco, Giorgio Maria Bergesio, Igor Iezzi, Dimitri Coin, parlamentari della Lega in Vigilanza Rai, annunciando un'interrogazione in Commissione.