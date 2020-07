Ascolti tv, Auditel: Veronica Gentili batte Telese-Parenzo, boom Berlinguer

Ascolti tv martedì 21 luglio

Canale 5 batte Rai 1 con la Replica de Lo show dei record, ma in totale la prima serata va alla Rai. Cresce Bianca Berlinguer con #cartabianca, mentre Veronica Gentili con Stasera Italia batte ancora Telese e Parenzo su La7.

Prima serata

La replica de 'Lo Show dei Record', trasmessa ieri da Canale 5, è stato il programma più seguito della prima serata televisiva, con 2.030.000 spettatori e l'11.3% di share. Al secondo posto, la replica della fiction 'Sorelle' su Rai1, con 1.930.000 spettatori e il 10.5% di share. Terzo posto, su Italia1, per 'Chicago PD 6', con 1.404.000 spettatori e il 7.9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: '#Cartabianca' su Rai3 (1.382.000 spettatori, share 8.1%), 'Viaggi di nozze' su Rete4 (931.000 spettatori, share 5.4%), 'Squadra Speciale Cobra 11' su Rai2 (766.000 spettatori, share 4.2%), 'In Onda Focus' su La7 (578.000 spettatori, share 3.2%), 'Una calda estate' su Tv8 (471.000 spettatori, share 2.5%), 'Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il Ladro di fulmini' sul Nove (360.000 spettatori, share 2%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè conquista il 16.4% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint registra il 13.7%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto il 4.9%, mentre 90° Gol Flash il 5.2%. Su Italia1 CSI 9 ha registrato il 5%. Su Rai3 Un Posto al Sole interessa il 6.4%, Su Rete4 Stasera Italia News il 5.6% nella prima parte e 5.4% nella seconda parte, battendo Su La7 In Onda fermo a 4.8%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti è vista dal 2.9%. Sul Nove Little Big Italy in replica dall’1.4%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio del 19.5%, mentre Reazione a Catena del 23.3%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo ha intrattenuto il 10.7%, mentre Avanti un Altro ha convinto il 14.7%. Su Rai2 Blue Bloods 8 ha convinto il 5.5%, mentre Bull 2 il 5.2%. Su Italia1 Dr House – Medical Division 3 è visto dal 2.8% nel primo episodio e da 3.2% nel secondo. Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa il 12.9% degli spettatori, mentre Blob segna il 4.3% e La Dedica il 3.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa il 4.8%. Su La7 Little Murders lo 0.6%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti fa compagnia a all’1.8% degli spettatori, mentre Sul Nove Ce l’avevo quasi fatta allo 0.8%.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prima serata e nelle 24 ore. Mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.