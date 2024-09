Ascolti tv, Ballando con le Stelle mette la quinta: debutto col botto. Milly Carlucci batte Maria De Filippi con Tu si que vales

Ascolti tv, Ballando con le Stelle conquista il pubblico: prima serata di stagione oltre il 25% di share

Ballando con le Stelle incassa un debutto di stagione col botto: lo show di Rai1 è il più programma più visto del sabato sera con 4.023.000 spettatori pari al 23.1% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:20 e 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share dalle 21:24 alle 1:13. Secondo Maria De Filippi con Tu si que vales che ha raccolto davanti al video 3.238.000 spettatori con uno share del 24.5% dalle 21:28 alle 00:56 (Buonanotte a 1.086.000 e il 18.8%).

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 518.000 spettatori pari al 3.2% e F.B.I. International 557.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Cattivissimo me 2 ha radunato 808.000 spettatori (5%). Su Rai3 A Modo Mio – Patty Pravo raggiunge 347.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 405.000 spettatori (2.9%). Su La7 In Altre Parole conquista 832.000 spettatori con il 5% dalle 20:45 alle 23:14. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 240.000 spettatori (1.5%). Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 318.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Programmato per uccidere è seguito da .000 spettatori (%). Su Rai4 Rhino è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Al vertice della tensione interessa .000 spettatori pari al %. Su RaiPremium Kostas è visto da .000 spettatori e il %.

Ascolti tv access prime time

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.899.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 TG2 Post interessa 627.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.375.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è seguito da 669.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 674.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 609.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 395.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 664.000 spettatori (3.8%).