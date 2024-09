Ascolti tv ai raggi X, Amadeus nelle sabbie mobili - Stefano De Martino super star. La settimana di Affari Tuoi e Chissà chi è

Ascolti tv, Amadeus scende al 3%. Affari Tuoi di Stefano De Martino al 25,7%

Sul Nove Chissà chi è venerdì 27 settembre 2024 cala rispetto ai dati dei giorni scorsi: il game show di Amadeus (i 'Soliti Ignoti' in versione Warner Bros Discovery) ottiene 572.000 spettatori con il 3%. Rai 1 vince ancora l'access prime time: Affari Tuoi di Stefano De Martino viene seguito da 4.890.000 con il 25.7% . Sul fronte access prime time da segnalare Striscia la Notizia su Canale 5 a 2.491.000 spettatori pari al 13.1%.

Ascolti tv, Stefano De Martino vola alto su Rai1 con Affari Tuoi - La settimana Auditel dal 22 al 27 settembre 2024

Il cambio di conduzione da Amadeus a Stefano De Martino sembra non aver intaccato il primato di Rai 1 in access prime time: la settimana di Affari Tuoi è stata trionfale. Il game show di viale Mazzini si è confermato costantemente il programma più visto nella fascia con share medio tra il 23,6% e picchi addirittura del 26,4 (giovedì 26 settembre 2024). Numeri che non lasciano dubbi: il pubblico televisivo ha dunque promosso a pieni voti la conduzione di De Martino, rimanendo fedele all'appuntamento con mamma Rai nella fascia che precede il prime time.

Ascolti tv, Amadeus con Chissà chi è: i numeri della prima settimana (22-27 settembre) sul Nove

Chissà chi è di Amadeus ha inaugurato una nuova era sul Nove e, come per tutte le novità, si punta a crescere col passare delle settimane, provando a convincere un passo per volta gli spettatori a modificare le loro abitudini quando prendono in mano il telecomando. In questa prima tornata, dopo l'esordio di domenica 22 settembre 2024 nella serata evento (portata poi avanti in prime time con Suzuki Music Party) che aveva catturato 926.000 persone, superando il 5% di share (5,2 per l'esattezza), ha fatto numeri quasi in fotocopia, attorno a quota 750mila (poco sopra o poco sotto a seconda dei giorni) e uno share fermo sul 3,6/3,7%. Scendendo, come detto, venerdì 27 settembre al 3%.

Ascolti tv, Amadeus-Stefano De Martino: i dati Auditel di Chissa chi è e Affari Tuoi giorno per giorno

Vediamo i dati degli ascolti tv di Affari Tuoi e Chissà chi è nella settimana iniziata domenica 22 settembre sino a venerdì 27 settembre 20245. Ecco i numeri di Amadeus sul Nove e Stefano De Martino su Rai1.

ASCOLTI TV VENERDI' 27 SETTEMBRE 2024

- Chissà Chi è di Amadeus a 572.000 spettatori con il 3%

- Affari Tuoi di Stefano De Martino fa 4.890.000 con il 25.7%

ASCOLTI TV GIOVEDI' 26 SETTEMBRE 2024

- Chissà Chi è di Amadeus a 745.000 spettatori (3.7%)

- Affari Tuoi di Stefano De Martino record con 5.402.000 spettatori (26.4%).

ASCOLTI TV MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE 2024

- Chissà Chi è con Amadeus, a 741.000 spettatori (3.6%)

- Affari Tuoi con Stefano De Martino a 5.145.000 spettatori (24.9%)

ASCOLTI TV MARTEDI' 24 SETTEMBRE 2024

- Chissà chi è con Amadeus, a 734.000 spettatori (3.6%).

- Affari Tuoi con Stefano De Martino a 5.317.000 spettatori (25.5%).

ASCOLTI TV LUNEDI' 23 SETTEMBRE 2024

- Chissà Chi con Amadeus a 753.000 spettatori con il 3.6%.

- Affari Tuoi con Stefano De Martino 4.874.000 spettatori con il 23.6%

ASCOLTI TV DOMENICA 22 SETTEMBRE 2024

- Chissà chi è con Amadeus a 926.000 spettatori (5.2%)

- Affari Tuoi con Stefano De Martino a 4.467.000 spettatori (25%)

