Ascolti tv, Barack Obama ospite da Fazio su Rai 3

ASCOLTI TV, OBAMA DA FAZIO/ PRIMA INTERVISTA IN ITALIA

Questa sera Barack Obama sarà ospite di Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio alle ore 20.00 su Rai3 per un’intervista esclusiva in tv in Italia che avrà per tema la sua autobiografia di grande successo, “Una terra promessa”, edita in Italia da Garzanti. È la prima volta che il 44° Presidente degli Stati Uniti, già Premio Nobel per la Pace nel 2009, rilascia un’intervista in tv in Italia.