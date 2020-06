Ascolti tv, Belen supera Elena Sofia Ricci su Rai1. Dritto e Rovescio in calo

Ascolti tv 25 giugno, Prima serata

Ascolti tv, Belen e Tu si que Vales superano Elena Sofia Ricci su Rai1

Su Canale 5 la replica di Tu si que Vales ha raccolto davanti al video 2.136.000 spettatori pari al 14.7% di share, mentre su Rai1 la replica di Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 2.277.000 spettatori pari all’11.5% di share (la scorsa settimana 13% con 2,650 milioni).

Ascolti tv, Made in Sud sul podio. Dritto e Rovescio cala

Il podio degli ascolti tv è per Rai2 con Made in Sud che ha interessato il 9% di share con 1,6 milioni (per il programma di Stefano De Martino e Fatima Trotta settimana scorsa il 9,9% con 2,121 milioni., ma era andato in onda di martedì). Su Rete4 Dritto e Rovescio fa 1.113.000 spettatori con il 6.8% di share (in calo rispetto alla scorsa settimana: 1.261.000 spettatori con il 7.5%) e su Italia 1 L’Incredibile Hulk il 6%. La serie tv Chernobyl su La7 ha il 5.7% degli ascolti, mentre su Rai3 Kilimangiaro: Ogni Cosa è Illuminata ha raccolto davanti al video il 3.1% degli spettatori. Su TV8 Destinazione Matrimonio ha segnato il 2.1%, e sul Nove Tutta la Verità l’1.8%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene il 21.3% di share, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia il 16.2%. Lilli Gruber su La7 con Otto e Mezzo ha interessato il 7.8 degli spettatori. Su Rete4 Stasera Italia ha segnato il 5.3% dello share nella prima parte e il 4.6% nella seconda, su Rai2 Tg2 Post il 5% e Italia1 con CSI il 4.6%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane si ferma al 2.6%., mentre su TV8 4 Ristoranti all’1.6% e sul Nove Little Big Italy all’1.2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio del 17.4%, mentre L’Eredità del 22.3%. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna il 14.1% di share e quella di Avanti un Altro! il 16%.

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto il 5.5% degli spettatori, e Bull il 5.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.4% mentre su Rai3 Blob il 4%. Su Italia1 Dr. House si ferma al 2.6% con il primo episodio e sale al 3.2% con il secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto l’1.5% di share, su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare l’1%, e sul Nove Camionisti in Trattoria lo 0.9%.