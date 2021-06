Ascolti tv: Berlinguer oltre il 7%, Palombelli accorcia le distanze da Gruber

Ascolti tv di martedì 22 giugno, prima serata

Gli ascolti tv della prima serata di ieri 22 giugno sono stati vinti da Rai 1 con la partita di Euro 2020 Repubblica Ceca – Inghilterra che ha appassionato 4.545.000 spettatori pari al 22.4% di share.

Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 1.777.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher ha interessato 1.107.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Hunger Games ha intrattenuto 676.000 spettatori (4%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.225.000 spettatori pari ad uno share del 7.2% (presentazione di 17 minuti: 854.000 – 4.1%).

Su Rete4 Se Mi Lasci non Vale totalizza un a.m. di 986.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 The Royals Revealed – I Segreti della Corona ha registrato 476.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 Un Amore di Testimone segna 292.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti tv Access Prime Time di martedì 22 giugno, Palombelli accorcia le distanze dalla Gruber

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.860.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 989.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 CSI ha registrato 880.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 923.000 spettatori con il 5.1%. Un Posto al Sole raccoglie 1.509.000 spettatori con il 7.6%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.027.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.010.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.309.000 spettatori (6.5%).