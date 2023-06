Ascolti Tv, Bonaccini tarpa le ali a Zona Bianca: Brindisi flop come Gentili

Ascolti TV ieri 31 maggio 2023: Zona Bianca in versione inedita di mercoledì chiude con 572mila spettatori per il 3,6% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV del mercoledì con la partita Siviglia-Roma, finale di Europa League. Il match è stato seguito da 6.507.000 di tifosi per il 34.1% di share. Secondo posto per Chi l’ha visto? su Rai3 con 2.120.000 di spettatori per l'11.3% di share. Il film Una famiglia all’improvviso vale a Canale 5 la terza posizione con 1.612.000 telespettatori per l'8.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 31 maggio 2023 sulle altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 960.000 telespettatori (4.7%), Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar su Italia 1 con 963.000 telespettatori (5%), Zona Bianca su Rete 4 con 572.000 telespettatori (3,6%), Atlantide Album – Titanic e Andrea Doria, Due gialli due leggende su La7 con 311.000 telespettatori (2%), La memoria del cuore su TV8 con 283.000 telespettatori (1.4%), Un paese quasi perfetto sul Nove con 240.000 telespettatori (1.2%).

Ascolti TV ieri 31 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 si prende la prima posizione negli ascolti TV ieri 31 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque minuti, che arriva a 4.199.000 per il 23.5%. Seguono sulle altre reti: Striscia la notizia su Canale 5 con 3.161.000 telespettatori (15.7%), Il cavallo e la torre su Rai3 con 1.268.000 telespettatori (6.8%), NCIS su Italia 1 con 1.183.000 telespettatori (6.1%), Stasera Italia su Rete 4 con 755.000 telespettatori (4.1%) nella prima parte e 601.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte, Otto e mezzo su La7 con 1.300.000 telespettatori (6.5%).