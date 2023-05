Roma, Europa League addio. Dybala in lacrime. E Mourinho sul suo futuro...

Siviglia vince la 7° Europa League, Roma ko. Mourinho perde la prima finale

Il Siviglia vince ancora una volta l'Europa League - la settima della sua storia - battendo la Roma ai rigori dopo due ore e mezzo di partita, più la lotteria dei tiri dal dischetto: 5-2 il risultato finale dopo l'1-1 di gioco e il successivo 4-1 dei penalty. Inizia Ocampos con l'1-0, segue Cristante 1-1, Lamela 2-1, Mancini nella sua serata nera (suo l'autogol dell'1-1) fallisce la prova, Rakitic 3-1, Ibanez prende il palo, infine Rui Patricio para Montiel ma l'arbitro fa ripetere e le speranze finiscono con il 4-1.

Roma addio Europa League, Mourinho: "Risultato ingiusto. I ragazzi mi hanno dato tutto durante la stagione"

"Usciamo di qua con la coppa o siamo morti. Siamo morti, di stanchezza fisica e mentale, perché pensiamo sia un risultato ingiusto con tanti episodi... Arriviamo stanchi morti e orgogliosi. Dico sempre: puoi perdere una partita di calcio, non la tua dignità o la tua professionalità. Ho vinto cinque finali europea e ho perso questa, torno a casa orgoglioso. I ragazzi mi hanno dato tutto durante la stagione", le parole di José Mourinho a Sky Sport dopo la sconfitta della Roma ai rigori contro il Siviglia nella finale di Europa League giocata a Budapest.

Mourinho parla ai giocatori prima dei rigori (foto Lapresse)



Roma addio Europa League, Mourinho: "L'arbitro sembrava spagnolo"

"Però è stata una grande partita, una grande finale. Intensa, maschia, vibrante - dice José Mourinho dopo la sconfitta in finale di Europa League della sua Roma contro il Siviglia - Con un arbitro che sembrava spagnolo: gialli, gialli, gialli... Vedi dove arriva l'ingiustizia di questa cosa? Lamela doveva prendere un altro giallo e poi era tra i rigoristi".

Roma, Dybala in lacrime. Mourinho: siamo tutti tristissimi

"Le lacrime di Dybala? Sono attaccati alla maglia, alla nostra natura. Prendono le cose con serietà e umiltà, lavoriamo tanto e diamo tutto quello che abbiamo. Ognuno reagisce in un modo diverso, uno piange e un altro no. La verità è che siamo tutti tristissimi, pianto o senza pianto. Arriviamo a casa morti, di stanchezza e di sentire che è ingiusto", spiega Josè Mourinho.

La delusione di Paulo Dybala dopo la finale di Europa League persa ai rigori con il Siviglia (foto Lapresse)



Roma, Mourinho: non posso dire oggettivamente che rimango

Josè Mourinho parla del suo futuro. Resta o non resta alla Roma? Lo Special One non scioglie i nodi: "Vado in vacanza lunedì, se fino a lunedì abbiamo tempo di parlare sì. Se no vado in vacanza e poi si vedrà. Vedendo questi ragazzi viene da lottare per loro. Io devo lottare per questi ragazzi, non posso dire oggettivamente che rimango. Parlerò con la proprietà per progettare il futuro? Sono serio, ho detto qualche mese fa che se avessi un contatto con il club lo direi alla proprietà, non farei niente di nascosto, ho parlato a dicembre con la società quando c’era il Portogallo, finora non ho parlato con nessuno perché non c’è nessuna squadra. Ho un altro anno di contratto con la Roma, la situazione è questa".

Siviglia-Roma, lacrime e proteste: si alzano bandiere giallorosse tra tifosi che lasciano Olimpico

Qualche bandiera sventola nonostante la sconfitta davanti allo stadio Olimpico dove è in corso il deflusso degli oltre 54mila tifosi che hanno assistito alla finale di Europa League Siviglia-Roma attraverso i 6 maxi schermi. Tra chi lascia lo stadio in lacrime e chi protesta per l'esito del match vinto dal Siviglia ai rigori, c'è anche chi intona cori di fedeltà alla squadra giallorossa e accende qualche fumogeno colorato. A monitorare l'uscita dei tifosi dallo stadio alcuni blindati della polizia e diverse auto della polizia di Roma Capitale.