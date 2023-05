Ascolti tv bassi, chiusura anticipata per Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi. E Mario Giordano...

Chiusura anticipata per Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi. Lo riporta Dagospia, secondo cui "Zona Bianca", è "nel mirino dei vertici per i bassi ascolti, saluterà il pubblico domenica 14 maggio dopo una serie di puntate vicine al 3%, nelle ultime settimane con La7 spenta senza Giletti".

Zona Bianca in versione estiva, Dritto e Rovescio-Quarta Repubblica avanti sino a fine giugno

"Al mercoledì sera dal 31 maggio arriverà la versione estiva di "Zona Bianca" (con una nuova conduzione?)", scrive Dagospia. Che aggiunge: "Brindisi e Gentili in ferie con un mese e mezzo di anticipo rispetto a Nicola Porro e Paolo Del Debbio".

E ancora : "Dritto e Rovescio porta a casa ottimi numeri grazie al nuovo nemico: Rom e borseggiatrici. Di cui si occuperà fino al 29 giugno mentre Quarta Repubblica andrà in onda fino al 26 giugno. Nel mezzo Mario Giordano che andrà in vacanza da martedì 30 maggio. Si chiude una stagione ma occhio alla prossima: in arrivo importanti novità".

