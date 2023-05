Pomeriggio di Rai 1, in pole position c'è Roberta Capua. La Setta si sfila

Roberta Capua al posto di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1

Sono ore concitate ai piani alti di Viale Mazzini dove si sta per insediare il nuovo ad Roberto Sergio con Gianpaolo Rossi direttore generale. Ma il tema clou è quello dei palinsesti a cui stanno lavorando alacremente Marcello Ciannamea - direttore designato del prime time - e il suo omologo del day time Angelo Mellone. Fonti accreditate danno per certo ad Affaritaliani.it il fatto che Monica Setta, candidata a prendere il posto di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1, si è praticamente sfilata dalla corsa. "Dicono che la Lega spinge per me, in realtà Salvini non è tipo da occuparsi di palinsesti né io smanio per prendere il posto di una collega che stimo" avrebbe detto la Setta ai suoi collaboratori più stretti a margine della registrazione del suo programma Generazione Z.

La giornalista avrebbe fatto intendere che il pomeriggio lo ha già fatto nel 2010 a Rai 2 e con ottimi risultati e anche Domenica In per quattro edizioni. Da cinque anni poi conduce con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli Uno Mattina in Famiglia con ascolti record. Dunque chi prenderà il posto della Bortone? Il nome che Affaritaliani.it può rivelare in esclusiva è quello di Roberta Capua, jolly uscito, pare, dal cilindro di Mellone che promette "grosse sorprese" sul palinsesto. Altra indiscrezione: Daniela Ferolla dovrebbe lasciare Linea Verde Life per approdare a Uno Mattina quotidiano con Massimiliano Ossini o con Roberto Poletti. Appare certa infine la volontà di sostituire Francesca Fialdini, che attualmente conduce Da noi... a ruota libera la domenica. E per questo posto, ferma restando la conduzione a tre di Uno Mattina in Famiglia, in pole position ci sarebbe la stessa Monica Setta che ha già condotto Domenica In politica dal 2006 al 2009.