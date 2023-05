Rai, Roberto Sergio prende il posto di Fuortes: è il nuovo ad

Roberto Sergio entra nel Cda Rai e sarà nuovo ad. La conferma da Palazzo Chigi

Roberto Sergio, attuale direttore di Radio Rai, entra nel Cda della Rai, dove sostituirà l'amministratore delegato uscente Carlo Fuortes: il consiglio dei ministri ha dato il via libera. La conferma arriva anche da Palazzo Chigi che in una nota sottolinea: "Il Consiglio dei ministri, ha deliberato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la designazione del dottor Roberto Sergio quale componente del Consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220. Il Ministero dell’economia e delle finanze, in Assemblea, formulerà al Consiglio di amministrazione formale proposta di nomina del dottor Sergio quale amministratore delegato della società per la restante durata del mandato".