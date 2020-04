Ascolti tv, Bonolis boom con Ciao Darwin su Canale 5: Roberto Bolle battuto

Ciao Darwin – Terre desolate su Canale 5 vince il prime time di sabato 18 aprile 2020 con 5.132.000 spettatori e il 20.2% di share. La replica del programma di Paolo Bonolis batte quella di Roberto Bolle: Danza con Me Best Of su Rai1 fa 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai3 I Topi 2 conquista 1.799.000 spettatori e il 6.4%.

Ascolti tv Auditel: Petrolio Antivirus porta Rai2 al 5%, Speciale Stasera Italia Weekend al 3,6%

Tra i programmi di approfondimento su Rai2 Petrolio Antivirus gli ascolti tv portano 1.364.000 spettatori (5%), mentre Speciale Stasera Italia Weekend su Rete 4 da 1.024.000 spettatori con il 3.6% di share. Tra gli altri programmi del prime time si segnala su Italia 1 Ozzy – Cucciolo Coraggioso con 1.468.000 spettatori (5%). La7 Cara, insopportabile Tess tocca gli 813.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Agente 007 – La Spia che mi Amava arriva a 561.000 spettatori con il 2.1%. Su Nove L’Amore Bugiardo fa 359.000 spettatori e il 3% di share.

Nell'access prime time a livello di ascolti tv bene su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti con 5,4 milioni di spettatori (18.17% di share) mentre Striscia la Notizia su Canale 5 ne fa 5.312.000 spettatori (17.81%). Su Rai3 Aspettando le Parole conquista 1.719.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 CSI a 1.301.000 spettatori con il 4,4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend nella prima parte 1.401.000 telespettatori con il 4.8% e nella seconda 1.469.000 (4.9%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo a 2.068.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 4 Ristoranti fa 622.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza convince 269.000 spettatori e lo 0.9%