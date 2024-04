Ascolti tv/ Canale 5 batte la Rai: Amici conquista il sabato sera con il 25%

Ascolti tv, Amici vince col 25% (3,78 mln), I Migliori Anni riparte dal 20.2% (3,07 mln). Affari Tuoi vola al 29.4%

Maria De Filippi si conferma regina del sabato sera: su Canale5 Amici, dalle 21:33 alle 00:28, ha raccolto davanti al video 3.781.000 spettatori con uno share del 25% (Buonanotte a 1.809.000 e il 24.1%). Su Rai1 il ritorno de I Migliori Anni, in onda dalle 21:36 alle 00:24, ha conquistato 3.077.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 890.000 spettatori (5%). Su Italia1 Kung Fu Panda 3 ha radunato 855.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rai3 Todo Modo coinvolge 251.000 spettatori e l’1.5%. Su Rete4 Don Camillo totalizza un a.m. di 959.000 spettatori (5.6%).

Su La7 In Altre Parole, dalle 20:43 alle 23:11, ha registrato 898.000 spettatori con il 5% (Buonanotte a 511.000 e il 3.6%). Su Tv8 4 Hotel sigla 407.000 spettatori (2.2%) e 4 Ristoranti 339.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 447.000 spettatori con il 2.6%. Sul 20 Programmato per uccidere è seguito da 348.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Man on Fire – Il fuoco della vendetta è scelto da 311.000 spettatori (1.9%). Su Iris State of Play interessa 385.000 spettatori pari al 2.2%. Su RaiPremium Tutto tutto niente niente raggiunge 230.000 spettatori e l’1.3%.

Ascolti tv access prime time

Su Rai1 Affari Tuoi registra 5.465.000 spettatori pari al 29.4%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.057.000 spettatori con il 16.5%. Su Rai2 TG2 Post arriva a 838.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.050.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 707.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 538.000 spettatori (3%) nella prima parte e 440.000 spettatori (2.3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 608.000 spettatori pari al 3.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 459.000 spettatori (2.5%).