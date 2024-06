Ascolti tv, Ciao Maschio con De Girolamo è la seconda serata Rai più vista

Ciao Maschio è il programma della seconda serata Rai più visto. Picco del 23% di share nella puntata post Eurovision 2024

È Ciao Maschio, il format del sabato notte condotto da Nunzia De Girolamo, il programma più visto della seconda serata Rai. Il format televisivo che ha da poco concluso la sua quarta stagione, è risultato essere in termini percentuali, il più visto di tutte le seconde serate targate Rai. Ha infatti raccolto una media del 12,20% di share con 712.000 telespettatori.

La puntata che ha avuto più successo è stata quella andata in onda dopo l’Eurovision Song Contest: ha ottenuto una media del 23% di share e 973.542 telespettatori, partendo all’1 di notte. Numeri molto alti per un programma che va in onda in un orario tardo di seconda serata. Non solo: in media il programma della De Girolamo ha fatto registrare oltre 3 punti percentuali in più rispetto a quella che era la media della stessa fascia oraria, prima della nuova stagione di Ciao Maschio.

Un programma che, nel corso degli anni, ha aumentato sempre di più la percentuale dì telespettatori, soprattutto nella fascia femminile della popolazione.