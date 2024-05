Ascolti tv, "Ciao Maschio" fa il record: è la puntata più vista di sempre

Ascolti tv sabato 11 maggio: record per Nunzia De Girolamo con “Ciao maschio”

È record di ascolti per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. La puntata andata in onda ieri sera ha registrato il 23% di share e 1 milione di telespettatori. È, considerando le quattro edizioni del programma, la puntata, in termini percentuali, più vista di sempre. Nel salotto della De Girolamo sedevano Jerry Calà, Raz Degan e Paolo Ruffini che hanno approfondito il tema della fine di un amore. Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l’hastag #CiaoMaschio tra i più discussi della specifica fascia oraria.

Ascolti tv sabato 11 maggio: il Prime Time

Nella serata di ieri, sabato 11 maggio 2024, su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest ha conquistato 5.341.000 spettatori pari al 36% di share. Su Canale5 I cassamortari in prima visione ha raccolto davanti al video 1.500.000 spettatori con uno share del 9%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 713.000 spettatori (3.9%) e F.B.I. International di 594.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Shrek ha radunato 741.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 il ritorno di Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 611.000 spettatori e il 3.9% (presentazione a 496.000 e il 2.7%). Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori (6.2%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 760.000 spettatori con il 4.5%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 274.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 436.000 spettatori con il 2.6%. Sul 20 Ticker è seguito da 334.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Beckett è scelto da 263.000 spettatori (1.5%). Su Iris Cape Fear – Il promontorio della paura interessa 311.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Nati stanchi raggiunge 219.000 spettatori e l’1.2%.

Ascolti tv sabato 11 maggio: l'Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.777.000 spettatori con il 15.9%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 527.000 spettatori (3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.007.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 738.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 663.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 671.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 413.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 394.000 spettatori (2.4%).